Philip Clement kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Clement Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Clement adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Philip Clement Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Philip Clement {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Philip Clement Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philip Clement, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Philip Clement'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Philip Clement Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Philip Clement futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Jigawa
1 Aralık 2021 yılında Enugu Rangers
Philip Clement Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Philip Clement şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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