Philip Donnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Donnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Donnelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Donnelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Donnelly 29 Nisan 1992 tarihinde Monaghan şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Donnelly Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Philip Donnelly'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Philip Donnelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Donnelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Donnelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Donnelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Monaghan United

1 Ocak 2011 yılında Dungannon

1 Temmuz 2015 yılında Lurgan Celtic

1 Temmuz 2018 yılında Warrenpoint

1 Temmuz 2021 yılında Newry City

Philip Donnelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Donnelly şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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