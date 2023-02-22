Philip Lowry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Lowry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Lowry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Lowry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Lowry 15 Temmuz 1989 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Lowry Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Philip Lowry'nin Crusaders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philip Lowry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Lowry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Philip Lowry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Lowry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Linfield

1 Temmuz 2014 yılında Derry City

1 Ocak 2016 yılında Portadown

1 Temmuz 2016 yılında Crusaders

Philip Lowry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Lowry şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.