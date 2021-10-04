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Philip Morris Sigara fiyatları 2021 | Philip Morris Sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?

Bugün itibariyle bazı sigara markalarına gelen fiyat zammı üzerine vatandaşlar tükettiği sigaraya zam gelip gelmediğini merak etmeye başladı. Bu kapsamda sevilen sigara markalarıyla ilgili olarak Philip Morris Sigara fiyatları 2021 | Philip Morris Sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi? Cevaplar haberimizde...

Philip Morris Sigara fiyatları 2021 | Philip Morris Sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?

Ülkemizde sigaraya gelen yeni zammın ardından vatandaşlar kullandıkları sigara markalarında fiyat değişimi yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Bu kapsamda en çok tüketilen sigara markalarının güncel fiyat listesine dair internet arama motorlarında aramalar yapılıyor. Peki  Philip Morris Sigara fiyatları 2021 |  Philip Morris Sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi? İşte cevaplar...

PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? ZAM GELDİ Mİ?

En çok tüketilen sigaralardan olan Mur.'ın fiyatı 17 TL oldu. Son dakika gelen zam haberlerinden etkilenen sigaralardan birisi de Mur. markası oldu. Buna göre Mur.'ın fiyatı 17 TL olurken, Mur. Blu. fiyatı da 16 TL'ye çıktı. Böylelikle 4 Ekim 2021 Pazartesi günü itibariyle Mur.'ın fiyatında 1 TL'lik bir artış yaşanmış oldu.

Philip Morris Sigara fiyatları 2021 | Philip Morris Sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?

PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris güncel sigara fiyat listesi şu şekilde:

 Murat. Ros. Fiyatı     17,00 TL
 Murat. Azur. Fiyatı     16,00 TL
 Murat. Ton. Fiyatı     16,00 TL
 Murat. Mod. Fiyatı     16,00 TL
 Murat. Mon. Fiyatı     16,00 TL
 Murat. S-Mod. Fiyatı     16,00 TL
 Murat. S-One. Fiyatı     16,00 TL
 Murat. Blu. Fiyatı     16,00 TL

Philip Morris Sigara fiyatları 2021 | Philip Morris Sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?

DİĞER ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ

Yeni zamla birlikte fiyatları artan sigaraların listesi şu şekilde:

PHİLİP MORİSSA

Marl ED: 17.00 TL

Marl To: 18.00 TL

Marl: 19.00 TL

Parl: 19.50 TL

Parl MID: 18.50 TL

Mur: 17.00 TL

Chst: 15.50 TL

JTI GRUBU

Wnstn Sl: 16 TL

Wnstn Dp Ble 16 TL

Wnstn: 17 TL

Cml Sl: 15,5 TL

Cml Rew: 16 TL

Cml: 16 TL

Mnte Crlo Sl: 15,5 TL

Mnte Crlo : 15,5 TL

LD: 15,5 TL

BAT GRUBU

Knt D.B-Swtch: 16 TL

Knt D.R.B: 16 TL

Knt: 17 TL

Knt Slms: 19 TL

Rthmns: 15.50 TL

Tkl 2000: 15.50 TL

Tkl 2001: 15,50 TL

Vcry: 16 TL

Pll Mll: 16 TL

Smsn: 16 TL

Mltpe: 16 TL

( Sigara isimleri kısaltılmıştır)

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