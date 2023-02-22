Philip Ozor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Ozor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Ozor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Philip Ozor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Philip Ozor 12 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Philip Felix Ozor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Philip Ozor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philip Ozor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Philip Ozor'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Philip Ozor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Philip Ozor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Mart 2019 yılında Delta Force
1 Temmuz 2020 yılında Enyimba Aba
Philip Ozor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Philip Ozor şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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