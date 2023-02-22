Philip Ozor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Ozor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Philip Ozor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philip Ozor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.