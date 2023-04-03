Philippe Lanquetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philippe Lanquetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Philippe Lanquetin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philippe Lanquetin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.