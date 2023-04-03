Philippe Lanquetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philippe Lanquetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philippe Lanquetin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Philippe Lanquetin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Philippe Lanquetin 21 Şubat 2005 tarihinde Orsay şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Philippe Lanquetin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Spirit Football Consult. yapmaktadır. Philippe Lanquetin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Philippe Lanquetin'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Philippe Lanquetin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Philippe Lanquetin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B
Philippe Lanquetin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Philippe Lanquetin şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Dourdan Sport Football (-2018), CS Brétigny (2018-2019), RC Lens (2019-2022)
Philippe Lanquetin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U17 takımında 22 numaralı formasıyla 19 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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