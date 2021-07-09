Phoenix Suns, NBA finalinde durumu 2-0'a getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) da heyecan final serisi ile devam ediyor. Finale kalan Phoenix Suns ile Milwaukee Bucks'un serideki ikinci karşılaşması oynandı. Basketbolseverleri ekran karşısına kilitleyen bu karşılaşmada gülen taraf Phoenix Suns oldu. Seride durum 2-0'a geldi.

SONRADAN AÇILDILAR

Milwaukee Bucks ilk çeyreği 29-26 önde tamamlasa da Phoenix Suns devre arasına 56-45 önde giden taraf oldu. İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Suns, üçüncü periyodunu 88-78 önde bitirdiği mücadeleden 118-108 galip ayrıldı. Phoenix Suns'ın karşılaşmada 20 isabetli üç sayı atması galibiyeti getiren faktör oldu.

Devin Booker 31 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Mikal Bridges 27 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul 23 sayı, 8 asistle Suns'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 42 sayı, 12 ribaunt, Jrue Holiday 17 sayı, 7 asist, Pat Connaughton 14 sayı, 7 ribauntla oynadı.

CHRİS PAUL, KOBE BRYANT'I GERİDE BIRAKTI

Bu arada Paul, bin 41 asiste ulaştığı play-off'larda en fazla asist yapan oyuncular sıralamasında Kobe Bryant'ı geçerek 10. sıraya yükseldi. Listede Scottie Pippen (bin 48), Steve Nash (bin 61) ve Larry Bird (bin 62) Paul'ün önünde bulunuyor.

Final serisinin üçüncü maçı, 12 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te Bucks'ın sahasında oynanacak.