Photoshop iddialarına Deniz Seki'den buz terapisi yanıtı geldi! Ünlü isimler soru yağmuruna tuttu!

Geçtiğimiz günlerde tatilden bikinili fotoğrafını paylaşan Seki, shopu fazla kaçırınca bacağını yamultmuş ve sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamamıştı

Ünlü şarkıcı her defa olduğu gibi bu kez de çıkan shop haberlerini yalanlayan bir paylaşım yaparak tekrar gündeme geldi.

"YİNE KABUL ETMEDİ"

Fotoğraflarında kullandığı shopları asla kabul etmeyen Seki, buzdolabının önünde çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, "Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu ekledi.

Paylaşımın ardından birçok ünlü isim buz terapisinin ne olduğunu merak ederek yorum kısmından Seki'ye sorularını yağdırdı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, "Neymiş o neymiş neymiş? Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız? Anlat anlat lokum hanım anlat bakim" diye peş peşe sorularını yağdırırken İrem Derici, "Ne, bu muydu geçen bahsettiğin ürün? ", sorusunu yöneltti.

Demet Akalın, "Buz tedavisi dediğin suların yanındakiler mi kız?" diye sorarken, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ise, "Yıkılsın! Acil ben de istiyorum." yorumunda bulundu.