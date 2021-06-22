Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile gündeme düşen Deniz Seki, takipçileri tarafından alay konusu olmuş, ortaya photoshop iddiaları atılmıştı. İşte o iddialara ''Fotoşop yok ama buz terapisi var.'' cevabını veren ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafla sırrını açıkladı. Seki'nin bu paylaşımını Demet Akalın, İrem Derici, Gülben Ergen gibi birçok ünlü soru yağmuruna tuttu. Peki Seki'nin uyguladığı 'Buz terapisi' nedir? Zayıflatır mı? Evde yapılabilir mi?

BUZ TERAPİSİ NEDİR?

Buz terapisi, son zamanlarda özellikle zayıflamak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi. Hem basit yöntemlerle evde, hem de güzellik merkezlerinde uygulanan buz terapisinin zayıflamaya yardımcı olduğu gibi açlık ve ağır diyetler ile sancılı kilo verme sürecini ortadam kaldırılacağı söyleniyor. Buz terapisi, karın, kalça, göbek ve bacak gibi yağ dokusu inatçı olan bölgelerde çok daha fazla tercih ediliyor. Buz terapisinde, -40 derece uygulanan soğuk ile birlikte yağlar dondurularak, vücuttan atılıyor ve böylelikle zayıflamak mümkün oluyor…

EVDE BASİT BİR ŞEKİLDE BUZ TEDAVİSİ UYGULAYIN!

Elinize buz ve temiz bir havlu alıp, buz terapisini hemen deneyebilirsiniz.

Buz kalıplarından aldığınız bir miktar buzu, bir havlu ya da bezin içine sarın.Yüzünüzü iyice temizledikten sonra, cildinizin yanına ikişer dakika buz tutun. Çene, alın, yanaklar, burun ve t bölgesine biraz tuzla masaj yaparak terapiyi sonlandırın. Bu işlemlerden sonra cildinizi tonikleyebilir ve bakım rutininize devam edebilirsiniz Daha sonra yine aynı işlemi bacak,göbek ve kol bölgelerinde uygulayabilirsiniz.