Pichu Atienza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pichu Atienza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pichu Atienza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pichu Atienza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pichu Atienza 18 Ocak 1990 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Atienza Valverde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pichu Atienza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Pichu Atienza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pichu Atienza'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pichu Atienza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pichuatienza/

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Pichu Atienza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pichu Atienza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Pichu Atienza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pichu Atienza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2013 yılında SD Huesca

11 Temmuz 2014 yılında Hércules CF

7 Temmuz 2016 yılında Reus Deportiu

1 Temmuz 2018 yılında CD Numancia

4 Temmuz 2019 yılında Real Zaragoza

7 Temmuz 2021 yılında Asteras Tripoli

Pichu Atienza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pichu Atienza şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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