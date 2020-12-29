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  3. Pierre Cardin kimdir, kaç yaşında, nereli? Pierre Cardin kimin? Pierre Cardin neden öldü?

Pierre Cardin kimdir, kaç yaşında, nereli? Pierre Cardin kimin? Pierre Cardin neden öldü?

Fransız modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti. Ünlü moda tasarımcısının ölümünün ardından Pierre Cardin kimdir, kaç yaşında, nereli? Pierre Cardin kimin? Pierre Cardin neden öldü? soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte dünyaca ünlü modacı Pierre Cardin hakkında bilgiler...

Pierre Cardin kimdir, kaç yaşında, nereli? Pierre Cardin kimin? Pierre Cardin neden öldü?

Yıllardır giyim markaları arasında adını sıkça duyduğumuz 'Pierre Cardin' aslında İtalyan asıllı Fransız modacının kendi adı. Kendi adını verdiği markası dünyaca üne kavuşan başarılı modacı gelen son dakika bilgisine göre 98 yaşında hayatını kaybetti. Peki Pierre Cardin kimdir, kaç yaşında, nereli? Pierre Cardin kimin? Pierre Cardin neden öldü?  Yanıtları haberimizde...

PIERRE CARDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2 Temmuz 1922 doğumlu olan Pierre Cardin, İtalyalı bir ailenin çocuğudur. Çocuk yaştan itibaren Giyim ve mimariye olan ilgi olan Cardin,1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı. Daha sonra I. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızılhaç'ta çalıştı ailesinin 1945 yılında Paris'e taşınması ile birlikte de dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalıştı.

1947- 1950 yılları arasında Christian Dior'un yanında mesleğini geliştiren Cardin, 1950 yılında başlayan haute couture akımını, kendi adına açtığı Maison De Couture mağazasında geliştirdi ve 1957'de de erkek giyimi olan "Eve" (Havva) adlı satış yerini açtı.

Pierre Cardin kimdir, kaç yaşında, nereli? Pierre Cardin kimin? Pierre Cardin neden öldü?

Ünlü modacı, 1959'de Japonya seyahati sonrası ilk hazır giyim koleksiyonunu ortaya çıkardı. 1971'de Paris'te "Espace Cardin" mağazasını hizmete açtı.

Beatles grubu, heykeltıraşlar, oyuncular gibi birçok sanatçı topluluğuna, özgün tasarımlar sunan Cardin, 1980 yılında New York’ ta “Metropolitan Saat Müzesi” nde Retrospestive sergisini açarak 30 yıllık çalışmalarını burada sergileme fırsatı buldu.

Pierre Cardin kimdir, kaç yaşında, nereli? Pierre Cardin kimin? Pierre Cardin neden öldü?

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Macaristan'a, İngiltere'ye kadar dünyanın birçok yerine adı ve çalışmaları yayılan modacı, yalnızca giyimle sınırlı kalmadı, mücevher, parfüm, restoran zinciri, kırtasiye gibi alanlarda da moda yarattı.

Cardin, Avant-garde tarzına geometrik dizaynlar getirmekle de bilinmektedir. Öte yandan 1991 yılında UNESCO kültür elçiliğine seçildi.

Pierre Cardin kimdir, kaç yaşında, nereli? Pierre Cardin kimin? Pierre Cardin neden öldü?

PIERRE CARDIN NEDEN ÖLDÜ?

Acı haber ailesi tarafından duyuruldu.  98 yaşında hayata gözlerini yuman duayen modacı Pierre Cardin Paris'te Amerikan Hastanesi'nde bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu.

Pierre Cardin kimdir, kaç yaşında, nereli? Pierre Cardin kimin? Pierre Cardin neden öldü?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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