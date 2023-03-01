Pierre Fonkeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Fonkeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Fonkeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Fonkeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Fonkeu 10 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kamerun,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Pierre Xavier Fonkeu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Fonkeu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Pierre Fonkeu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pierre Fonkeu'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pierre Fonkeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Fonkeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pierre Fonkeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Fonkeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2019 yılında RC Lens B

14 Şubat 2020 yılında Beroe

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2021 yılında Weymouth FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2022 yılında Hemel

1 Ağustos 2022 yılında Dartford

Pierre Fonkeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Fonkeu şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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