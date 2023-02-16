Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre 12 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pierre Wagner Oliveira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pierre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pierre'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pierre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pierre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tombense

25 Haziran 2021 yılında Athletico U20

31 Ocak 2023 yılında Tombense

Pierre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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