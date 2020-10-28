Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'yı boykot çağrısının ardından, vatandaşlar Fransız subayın adının verildiği Pierre Loti tepesinin isminin değiştirilmesini istedi. Peki Pierre Loti kimdir? Pierre Loti tepesi nerede, nasıl gidilir?

PİERRE LOTİ KİMDİR?

Fransa'nın Rochefort kentinde Protestan bir ailenin çocuğu olarak 1850 yılında dünyaya gelen Pierre Loti 17 yaşına geldiğinde Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Loti, burada denizcilik eğitimini tamamladıktan sonra 1881'de yüzbaşı oldu ve ilerleyen yıllarda da terfi ederek albaylığa kadar yükselmeyi başardı. Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya Fransız ordusu bünyasinde gerçekleştirilen seferlerde yer aldı. Buradan edindiği izlenimlerle hikayeler yazmaya başladı.

1876 yılında bir Fransız deniz subayı olarak ilk kez İstanbul'a gelen Loti, Osmanlı yaşam şeklinde etkilendi ve bunu birçok kitabına yansıttı. Kendini her zaman Türk dostu olarak niteleyen Loti, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'nda Avrupalılara karşı Türkleri savundu. İstanbul'da bulunduğu süre boyunca Eyüp Sultan'da yaşadı.

1913 yılında yazdığı La Turquie Agonisante (Can Çekişen Türkiye) kitabıyla Batı politikalarını eleştiren Loti aynı yıl devlet konuğu olarak Türkiye'ye geldiği zaman, Tophane Rıhtımı'nda büyük bir törenle karşılanarak Sultan Reşat tarafından sarayda ağırlandı.

1879 yılında ilk romanı Aziyade'yi yazdı. O dönemin Osmanlı Devleti'nden kesitler sunduğu kitabın otobiyografik bir eser olduğu belirtiliyor.

PİERRE LOTİ NEREDE?

İstanbul'un en gözde tepelerinden biri olan Pierre Loti Tepesi konum olarak Eyüp'te bulunmaktadır. Tepeye ulaşım teleferik ile sağlanmaktadır.

PİERRE LOTİ TEPESİNE NASIL GİDİLİR?

Pierre Loti Tepesine araçla gitmek isteyenler için alternatif bir yol bulunmaktadır. Araçla tepeye gidebilir ve aracı orada otoparka bırakarak gezilebilmektedir.

Anadolu Yakası'ndan araçsız gelenler Üsküdar – Eyüp vapurlarına binerek tepeye gelebilir. Vapur iskelesinin önünden teleferiğe binerek tepeye çıkılabilmektedir.

Otobüsle gelecekler ise Pierre Loti'ye gitmek için Eyüp Sultan durağında inmeli ve ordan teleferiğe binmeniz gerekmektedir.

Pierre Loti Tepe'sine çıkan teleferiğe akbille binebilirsiniz.

Pierre Loti Tepesi, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Haliç'e nazır bir tepedir. Tepe adını, 1876 yılında İstanbul'a gelerek buraya yerleşen ve sık sık bu tepedeki bir kıraathaneye gelmesiyle tanınan Fransız roman yazarı ve doğubilimci Julien Viaud'dan almıştır. Fransız Yazar 1. Dünya savaşı ve sonrasında Avrupalılar tarafından işgal edilen Anadolu insanın yanında bulundu ve Türk vatandaşın sempatisini kazandı. Özellikle kendi ülkesi olan işgalci Fransa'yı oldukça ağır dillerde eleştiren yazılar yazmıştır. Tepe ve burada bulunan aynı adlı çay bahçesi İstanbul'a gelen turistlerin de sık sık ziyaret ettiği bir yerdir. Tepeye ulaşım Eyüp-Piyerloti teleferiği üzerinden de mümkündür.