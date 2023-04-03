Pierre Weber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Weber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Weber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pierre Weber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pierre Weber 4 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pierre Weber Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Pierre Weber, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pierre Weber'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Pierre Weber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pierre Weber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U19
Pierre Weber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pierre Weber şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?RasenBallsport Leipzig
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