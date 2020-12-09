Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki prestij maçı olacak olan Paris Saint Germain karşılaşması, bu akşam saat 20.55'de kaldığı yerden devam edecek. Karşılaşmada görev yapan Romanya Futbol Federasyonunun hakemleri yerine, bu akşam oynanacak mücadeleye Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie atandı.

Maçta çıkan olayları araştırması için UEFA tarafından bir müfettiş atandı. Müfettişin çıkardığı raporlara göre, Romanya Futbol Federasyonunun hakemlerine verilecek ceza belli olacak.