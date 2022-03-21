Pike ne demek, TDK'ya göre Pike kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pike ne demek? Pike TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pike kelimesi. Peki pike ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pike nedir, pike kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pike kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pike kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pike kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kabartmalı pamuklu kumaş

- Bu kumaştan yapılan yatak örtüsü

- Bu kumaştan yapılan

- Uçağın yüksekten, hedef üzerine büyük bir açı ile inmesi

- Uçağın yüksekten hedefin üzerine dik olarak saldırması

- Yüksek bir yerden suya dik olarak dalma

- İyi ayrılamama sebebiyle un veya irmik içerisinde kalmış olan, gözle görülebilen, iri ve koyu renkli kepek vb. parçacık



PİKE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yarım saate varmadan evdeki bütün çarşaflar, pikeler, yorganlar, yastıklar salonun ortasına yığılmış oluyordu.

- Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük.



PİKE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- pike yapmak

