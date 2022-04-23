Pilaki ne demek, TDK'ya göre Pilaki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pilaki ne demek? Pilaki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pilaki kelimesi. Peki pilaki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pilaki nedir, pilaki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİLAKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pilaki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pilaki kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre pilaki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçine soğan, sarımsak, maydanoz, havuç vb. katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak yenen yemek

- Aptal, ahmak



PİLAKİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Balık pilakisi.



PİLAKİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- barbunya pilakisi, fasulye pilakisi

