Pilotlar bildirdi tüm uçuşlar iptal edildi! Deprem bölgesinde UFO iddiası!

Gaziantep'te gece saatlerinde iki yolcu uçağının pilotları tarafından tanımlanamayan bir cisim UFO tespit edildi. Hava sahasında belirlenemeyen bir objenin görüldüğü rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar durduruldu.

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Pilotlar bildirdi tüm uçuşlar iptal edildi! Deprem bölgesinde UFO iddiası!

Gaziantep'te 00.30 sularında gerçekleşen olayda, yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte seyreden iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir obje tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne iletti ve hava trafik kontrolörleri de bu cismin varlığını doğruladı.

A HABER'in haberine göre, olayın ardından Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inmesi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Gece boyunca Gaziantep Havalimanı'ndan 13 kalkış ve 13 iniş olmak üzere toplamda 26 uçuş iptal edildi.

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, konuyla ilgili olarak henüz bir NOTAM yayımlanmadığı belirtildi. Ancak ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılacağı ifade edildi.

Bu arada, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun saatlerdir beklemekte olduğu biliniyor.

Peki, NOTAM nedir?

NOTAM (Notice to airman), uçuş operasyonlarıyla ilgili görevlilere, herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem veya tehlikenin varlığıyla ilgili bilgileri zamanında duyurmak amacıyla yapılan bir bildirimdir.

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