Pilotu bayılan uçak, yolcu tarafından piste indirildi! O anlar ses kaydına yansıdı!​​​​​​​

ABD'de pilotunun aniden bayılması üzerine hiçbir tecrübesi bulunmayan bir yolcu uçağı başarılı bir şekilde piste indirdi.

"HİÇ BİR FİKRİM YOK"

Yayınlanan ses kaydında, kuleyle irtibata geçen bir yolcunun, pilotun bayıldığını, uçağı nasıl uçuracağına dair "hiçbir fikri olmadığını" söylediği duyuldu. Cessna Caravan tipi uçaktaki birkaç kişiden biri olduğunu söyleyen yolcu, hava trafik kontrolörlerinin yardımı sonucu uçağı Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na başarıyla indirmeyi başardı.

KIYIYI TAKİP EDEREK İNDİRDİ

Kule görevlisi, yolcuya, "Uçağın kanatlarını düz tutmaya çalışarak alçalmayı deneyin. Kontrol kolunu ileri doğru itin ve çok yavaş bir hızda inmeye, kıyıyı kuzeye veya güneye doğru takip etmeye çalışın." diyerek yönlendirme yaptı.

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UÇAK SORUNSUZ İNDİ

Kuleyle iletişime geçtikten 4 dakika sonra, direktifleri yerine getiren yolcu tarafından güvenli ve sorunsuz bir şekilde indirildi.

O ANLAR SES KAYDINA YANSIDI

O sırada kuleyle irtibatta olan American Airlines pilotunun şaşkın ifadeleri de ses kaydına yansıdı.