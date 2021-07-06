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Pınar Altuğ bakış açısını değiştirmek için amuda kalktı! Paylaştığı poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

Marmaris'te ailesiyle tatilini sürdüren Pınar Altuğ amuda kalkarak verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmasıyla görenlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Pınar Altuğ bakış açısını değiştirmek için amuda kalktı! Paylaştığı poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

46 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ Bodrum'da başladığı tatiline Marmaris'te devam ediyor. Ailesiyle tekne ile mavi tura çıkan oyuncu, tatilde de spor tutkusundan vazgeçmiyor.

Tatilde çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Altuğ geçtiğimiz günlerde siyah mayosuyla poz vermiş ve oldukça beğenilmişti.

"BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMEK İYİDİR"

Önceki gün ise yoga yapan Pınar Altuğ, amuda kalkarak verdiği pozu Instagram hesabından, "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?" notunu düşerek paylaştı.

Pınar Altuğ bakış açısını değiştirmek için amuda kalktı! Paylaştığı poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

Altuğ'un paylaşımına ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden beğeni ve yorum yağdı...

Pınar Altuğ bakış açısını değiştirmek için amuda kalktı! Paylaştığı poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

2008 yılında hayatını Yağmur Atacan ile birleştiren Pınar Altuğ, fit görünüşüyle çok kez sosyal medya takipçileri tarafından konuşulup gündeme gelmişti.

Pınar Altuğ bakış açısını değiştirmek için amuda kalktı! Paylaştığı poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

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