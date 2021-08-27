Pınar Altuğ bu yıl da unutmadı! Vatan Şaşmaz'ı ölüm yıl dönümünde andı: “Özlüyorum”

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 tarihinde Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz'ın yaşamını sonlandıran Filiz Aker ardından kendi canına da kıyarak intihar etmişti.

Bu cinayet uzun bir süre magazin basınında büyük yakı oluşturmuştu. Tam dört yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz için arkadaşları her yıl ölüm yıl dönümlerinde onun yokluğuna dair paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinde birlikte rol alan Pınar Altuğ da sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Vatan Şaşmaz’ı unutmadığını gösterdi. Sette çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, “Özlüyorum” notunu ekleyerek herkesi duygulandırdı.

FİLİZ AKER KİMDİR?

Öldüğünde 54 yaşında olan Filiz Aker, 1963 yılında doğdu. Emrullah, Süleyman, Cemil, Sümer, Zekiye Eda, Filiz, Sabahattin, Sadullah ve Gülsen isimli 8 kardeşe sahip Aker, uzun bir süre mankenlik yaptı ve birçok filmde rol aldı.

1990 yılına kadar Vahşi ve Güzel, Kurtlar Geceyi Sever, Sürgün, Alman Avrat 40 Bin Mark, İnsan Avcıları, Bir Sonbahar Hikayesi gibi filmlerde rol alan Aker,1998 yılında mankenlik ve oyunculuğu bıraktı. Bu yıldan sonra İranlı bir iş adamıyla evlenip ABD’ye yerleşti ve ticaretle uğraşmaya başladı.

Filiz Aker kimdir? Vatan Şaşmaz'ı neden öldürdü? Filiz Aker olayı nedir?

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga’lıdır. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini vermiş. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlamış. Babasının adı Süleyman Şaşmaz, annesinin adı Safiye’dir. Anne babası 1984 yılında boşanmış olan Vatan Şaşmaz anne ve dedesi ile oturmaktadır. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı.

Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz ne zaman neden öldü?

FİLİZ AKER OLAYI NEDİR? VATAN ŞAŞMAZ'I NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Polis ekiplerinin yapmış olduğu detaylı araştırma kapsamında, Vatan Şaşmaz'ı öldüren ve daha sonra intihar eden Filiz Aker'in yaklaşık bir aydır aynı otelde kaldığı ortaya çıktı. Aker, Green Card sahibi ve ABD'de yaşıyor. 1963 doğumlu Aker'in ruhsatlı silahı olduğu ve olayın da bu silahla gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgilere göre Filiz Aker akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir telefon aldı. Teleefonun ardından odaya çıkan ve bir süre haber alınamayan Aker'i merak eden arkadaşları odaya çıktı, ancak kapı açılmadı. Otel görevlilerinin kapıyı açmasıyla korkunç gerçek ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi. İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.

İddialar göre, Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker odada tartışmaya başladıktan sonra Aker, kaçmaya çalışan Vatan Şaşmaz'a arkasından 3-4 el ateş ederek öldürdü. Daha sonra da silahı kafasına doğrultarak tetiği çekti ve intihar etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker’e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker’i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker’in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

Filiz Aker’in telefonunda yapılan incelemede ise oldukça dikkat çekici bulgulara rastlanıldı. Olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce Aker’in telefonun arama motorundan, “Siyanür”, “Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor?”, “Kadavra bağışı nasıl yapılır?”, “Ölünce vücut neden ağırlaşıyor”, “Ölü insanın vücudu neden sertleşir”, “Silah askıları nerede satılıyor”, “Korse silah kılıfı” aramaları yaptığı ortaya çıktı.

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz’ın olay günü ve öncesine dair konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının da olduğu belirtilen kararda ikilinin olay günü otelde buluşmak için anlaştıkları vurgulandı. Ayrıca Şaşmaz’ın olay günü sık sık Aker’e mesaj atıp yeri hakkında, “Geliyorum”, “Az kaldı” şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi.

Yapılan otopsi incelemesinde Vatan Şaşmaz’ın vücuduna isabet eden 4 kurşunun da öldürücü nitelikte olduğu, uzaktan atış yapıldığı ve kurşunlardan 1’inin boynuna diğer 3’ünün ise sırtına isabet ettiği belirtildi.