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Pınar Altuğ'da photoshop kurbanı oldu!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ önceki gün eşi ve kızıyla birlikte çıktıkları tekne turunda çekindikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ'un paylaşımında shop yaparak göbeğini kapattığı dikkatli takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.

Pınar Altuğ'da photoshop kurbanı oldu!

Güzel oyuncu Pınar Altuğ önceki gün eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile çıktıkları tekne tatilinden fotoğraflarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ'un paylaşımında dikkat çeken ise yaptığı photoshop oldu. 

Pınar Altuğ'da photoshop kurbanı oldu!

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan ve normalleşme süreciyle tatiline hız kesmeden devam eden Pınar Altuğ önceki gün eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ'un paylaşımında shop yaparak göbeğini kapattığı dikkatli takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.

Pınar Altuğ'da photoshop kurbanı oldu!

Altuğ'un bu paylaşımı sosyal medyada yine çok konuşuldu.

Pınar Altuğ sosyal medya hesabından eşi ve kendisi ile ilgili yapılan olumsuz yorumlara sık sık cevap vermeyi ihmal etmiyor.

Pınar Altuğ'da photoshop kurbanı oldu!

"KİMSE BU KADAR SÜRMESİNİ BEKLEMİYORDU"

Son olarak  eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana 'evet' demişim kocam, iyi ki" notunu yazan ünlü oyuncuya.bir kullanıcı, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazmış, Altuğ ise  şöyle yanıt vermişti; "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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