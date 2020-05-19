Pınar Altuğ'un eşiyle dans ettiği video sosyal medyaya damga vurdu

Yağmur Atacan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan ve dans ettikleri bir videoyu paylaşan Pınar Altuğ'un bu görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

HEP BÖYLE DANS EDELİM

Altuğ 37'inci doğum gününü "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun, seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

BEĞENİ KADAR ELEŞTİREN DE ÇOK OLDU

Sosyal medyada sürekli eşi hakkında kötü yorumlara ve eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ aralarındaki 9 yaş yüzünden çoğu zaman eleştirildi. Her paylaşımına yorum yapan takipçileri bu kez yine durmadı. Altuğ paylaştığı dans videosuna binlerce yorum ve beğeni alırken bazıları ise oldukça samimi olduğu için beğenmedi.