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  3. Pınar Altuğ'un makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü

Pınar Altuğ'un makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü

46 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımı ile gündem oldu. Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Altuğ'un bu paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

Pınar Altuğ'un makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü

Güzel Oyuncu Pınar Altuğ son dönemlerde sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak makyajsız halini paylaşan güzel oyuncunun bu hali takipçilerini ikiye böldü. 

Tatiline Marmaris'te devam eden Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Pınar Altuğ'un makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü

Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından ekranlara ara veren 46 yaşındaki Altuğ, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı.

Pınar Altuğ'un makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü

Altuğ'un makyajsız fotoğrafı takipçilerini de ikiye böldü. 

Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.

Pınar Altuğ'un makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü

Hemen cevap veren Pınar Altuğ "Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazdı.

Pınar Altuğ'un makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü

Başka bir takipçisi de Altuğ'a, "Demekki para her şeyin çözümü değilmiş" yorumunu yaptı. Altuğ da, "Evet, mesela kalbi güzelleştirmiyor." yanıtını verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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