Pınar Altuğ'un makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü

Güzel Oyuncu Pınar Altuğ son dönemlerde sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak makyajsız halini paylaşan güzel oyuncunun bu hali takipçilerini ikiye böldü.

Tatiline Marmaris'te devam eden Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından ekranlara ara veren 46 yaşındaki Altuğ, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı.

Altuğ'un makyajsız fotoğrafı takipçilerini de ikiye böldü.

Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.

Hemen cevap veren Pınar Altuğ "Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazdı.

Başka bir takipçisi de Altuğ'a, "Demekki para her şeyin çözümü değilmiş" yorumunu yaptı. Altuğ da, "Evet, mesela kalbi güzelleştirmiyor." yanıtını verdi.