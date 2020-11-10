Pınar Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Ayhan İBB 'Kemal' gösterisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ü sahnede anlatması için Pınar Ayhan ile anlaşmıştı. Pınar Ayhan'a gösterisi için ödenen ücret ortaya çıktı. İBB'den şarkıcı Ayhan'a, 320 bin TL ödeme yapıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine Pınar Ayhan'ın biyografisi merak edildi. Peki, Pınar Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

PINAR AYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

Pınar Ayhan, 1972’de Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde doğdu. Ankara Özel Yükseliş Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler alanında master dersleri aldı.

Üniversite yılllarında orkestra solistliği ile profesyonel müzisyenliğe başlayan Pınar Ayhan, 1994 yılında, TRT’de yapım ve yönetimini İsmail Güngör'ün sunuculuğunu ise Ömer Önder'in üstlendiği “Kokteyl” programında, program solisti olarak yer aldı. 1995'te TRT’de “Dünden Bugüne Jazz” programında solistlik yaptı ve “Stüdyo Gençlik” programını sundu. 1996 yılında TRT’de “Bilim ve Teknik” programının sunuculuğunu yapan sanatçı, aynı zamanda TRT Çok Sesli Gençlik Korosu’nda alto olarak koristlik yaptı.

1996 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Tarkan Tüzmen ile düet yaptığı, söz ve müziği Dr. Erdinç Tunç'a ait olan “Var mısın Söyle” isimli şarkıyla Türkiye ikincisi olan Pınar Ayhan, 1997 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya, müziği Dr. Erdinç Tunç'a’ a ait olan “Sen Nerede Ben Orada” adlı şarkıyla Grup S.O.S. eşliğinde yine Türkiye ikincisi oldu. Pınar Ayhan, 2000 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Grup S.O.S. eşliğinde, sözleri kendisine ve Orkun Yazgan'a, bestesi Dr. Sühan Ayhan’a ait “Yorgunum Anla” adlı şarkıyla Türkiye birinciliğini kazandı. Sanatçı, ilk kez yarı Türkçe, yarı İngilizce olarak seslendirilen bu şarkıyla 45. Eurovision Şarkı Yarışmasında ülkemizi Stockholm’de başarıyla temsil etti ve 59 puanla 10.cu oldu.

Pınar Ayhan, müzik kariyerinin yanı sıra, 2002-2003 yıllarında TRT’de yapım ve yönetimi Demet Şahin'e ait olan “İyi Günde Kötü Günde” ve “Hayal Bu Ya” programlarında sunucu olarak görev yaptı. 2005-2008 yılları arasında yine TRT-2'de yapım ve yönetimi Gülçin Onbaşıoğlu'na ait olan "Sağlıklı Yaşam" adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı zamanda 2014 yılına kadar TRT Okul'da yapım ve yönetimi Dilek Muratoğlu'na ait olan "Günlük Rehber" programının sunuculuğunu üstlendi.

2008 yılında, eşi Dr. Sühan Ayhan ile birlikte, meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak amacıyla, tamamı meme kanseri hastalarından oluşan "Farkındalık Korosu"nu kurarak sosyal sorumluluk alanında da çalışmalar yapmaya başladı.

2012 yılında, ilk albümü “Duyuyor musun?” ile uzun yıllardır beklenen şarkılarını hayata geçiren sanatçı, 2013 yılında, Burak Kaya'nın "Cango'ya Türküler" albümünde, caz yorumuyla icra edilen türkülere sesini verdi. 2014 yılında, bu kez "İkimiz İçin" adlı ikinci albümüyle yeniden hayranlarının karşısına çıktı.

2014-2016 arasında internette YouTube üzerinden canlı yayınlanan "Misafir Şarkılar" projesini gerçekleştirdi. Sanatçı, hem albüm şarkılarını, hem de unutulmaz klasikleri, samimi bir ev ortamında misafir ettiği birbirinden değerli sanatçılarla birlikte, takipçilerinin evlerine misafir olarak seslendirdi. 2 yıl boyunca devam eden projede, 18 programlık seri, Pınar Ayhan'ın #misafirsarkilar hashtagi ile sosyal medya üzerinden dinleyiciler ile kurduğu etkileşimle de dikkat çekti.

2016 yılında "Orada Duruverseydi Zaman"?? adlı müzikal belgesel projesini hayata geçirdi. Bu projede Prof. Dr. Sühan Ayhan, Banu Mertyürek Güler, Gülçin Onbaşıoğlu, Ayşe Karakoç ve yanısıra Evren Kalaycıoğlu, Bilgin Canaz, Erdinç Aktuğ, Aslı Gültekin, Özge Erdem, Mustafa Cihan Aslan ve Ulaş Gökben gibi Ankara'nın önemli müzisyenleri ile çalışarak, Türkiye Cumhuriyetininin önemli şahsiyetlerinin satır aralarında kalmış gerçek hikayelerini, her hikayenin içinden taşan ezgilerle bezeyerek tiyatro sahnelerinde seyirciyle buluşturdu. 2017 yılında bu projenin devamı niteliğinde olan "Kemâl"?? adlı müzikal belgeselin yanısıra, "Ezgisi Olan Hikayeler"?? ve "Zamansız Ezgiler"?? adlı konuya özgü müzikli performansları de sergilemeye başladı. 29 Ekim 2016 tarihinden bu yana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Antalya, Samsun, Adana, Eskişehir, Kayseri, Trabzon, Elazığ, Çanakkale, Merzifon, Datça, Fethiye gibi il ve ilçelerde 100'e yakın gösteri sahneledi.

"Orada Duruverseydi Zaman" müzikal belgeselinde hikayesini anlattığı, Türkiye'nin ilk seyyar sergisi Karadeniz Vapuru'nun seyir defterini yayına hazırlayarak "Atatürk'ün Sergi Vapuru" adıyla kitap haline gelmesini sağladı. Üçüncü müzikal belgesel projesi olan "Dinle Çocuk!" ve YouTube üzerinden kısa hikaye anlatımlarını içeren "Ama Ne Hikâye!" projeleri ve kendi annesi Ülay Karakoç'un yaşam öyküsünü romanlaştırdığı yeni kitabı "Ülay Hanım" üzerinde çalışmaktadır.

PINAR AYHAN 'KEMAL' GÖSTERİSİ

29 Ekim 2016'dan bu yana, “Orada Duruverseydi Zaman” adlı eser ile sanatseverleri müzikal belgesel tadında bir zaman yolculuğuna çıkartan Pınar Ayhan ve ekibi, bu kez Mustafa Kemâl'i odağa alarak, onun yaşam öyküsünü anlatan müzikal bir belgesel hazırladı. Adı "Kemâl"... ​

"Tarih çok şey anlatır ama saklar da!..." diyerek yola çıkan bu gösteride Pınar Ayhan, güçlü sesi ve anlatıcılığı ile bizi 1881’den 1938’e götürüyor. Mustafa Kemâl'in yaşam öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenleri sahneye taşıyor.

​Yapım ve yönetimi Baha Müzik Yapım Organizasyon'a, fikir ve projesi Pınar Ayhan'a ait olan “Orada Duruverseydi Zaman" ve "Kemâl”de dönem araştırma ve metin Banu Mertyürek Güler ve Pınar Ayhan'a ait... Proje koordinatörlüğünü Ayşe Karakoç, sahne koordinatörlüğünü Özgür Billur, yapımcılığını Sühan Ayhan gerçekleştiriyor. Kostüm danışmanlığını Esra Başıbüyük‘ün yaptığı bu gösterinin afiş ve posterlerinde kullanılan resim ise ressam Nevin Keskin Dalyan tarafından bu projeye özel olarak yaratıldı.

Bu projede, sahnede Pınar Ayhan'a 5 kişilik bir orkestra eşlik ediyor. Orkestra ise Evren Kalaycıoğlu (Piyano ve orkestra şefi), Özge Erdem (Keman), Aslı Gültekin (Viyolonsel), Erdinç Aktuğ (Perküsyon), Tolga Yüksel(Klarnet) ve Ulaş Koray Gökben (Bağlama) gibi deneyimli müzisyenlerden oluşuyor. Ses ve teknik yapım Delta Ses, Işık Tasarımı Mustafa Bal tarafından gerçekleştiriliyor.

Pınar Ayhan'ın 'Kemal' gösterisinin detayları için tıklayınız.