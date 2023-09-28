Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!

İstanbul Bağcılar’da Metin Aydın’ın sevgilisinin kuzeni Pınar Damar’a (32) cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü iddia edilmişti. Aydın cinayeti itiraf etse de Damar’a cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürmüştü.

Pınar Damar’ın üstünde Aydın’a ait DNA örnekleri bulunmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor üzerine Aydın’a ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Rapor: Ölmeden önce tecavüze uğramış

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar’ın ölümünden önce mi, sonra mı cinsel saldırıya uğradığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan görüş istemişti. Adli Tıp’ın raporu dün görülen duruşmada mahkemeye ulaştı.

Adli Tıp Kurumu'nun mahkeme gönderdiği rapora göre, Pınar’ın ölümünden önce cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı.

Avukat: 'Öldükten sonra tecavüze uğramış olabilir'

Rapor üzerine duruşmada söz alan sanık avukatı, “Maktul, olay yerinde yaklaşık 39 saat kalmıştır. Ölümünden sonra da istismara uğrama ihtimali vardır. Bu hususun araştırılmasını ve keşif yapılmasını istiyoruz” dedi.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, dava dosyasını mütalaasını hazırlaması için savcıya göndererek duruşmayı erteledi.

Pınar Damar’ın cenazesini almak için ailesiyle birlikte Adli Tıp Kurumu önünde beklerken gözaltına alınan sanık Metin Aydın, neden Adli Tıp Kurumu’na gittiği sorusuna "Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum" cevabını verdi.

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Kaynak: İnternethaber