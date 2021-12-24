Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çiftinden kötü haber! Aynı anda yakalandılar! Yargı ve Evlilik Hakkında Her Şey'in durumu ne olacak?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz ve FOX TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Yıldırım'ı Yiğit Kirazcı koronavirüse yakalandı.

Korona test sonuçları pozitif çıkan ünlü oyuncu çift karantinaya girdi.

Yiğit Kirazcı “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinde başrolü paylaştığı Gökçe Bahadır da koronavirüse yakalanmış ve dizinin yayınına bir hafta ara verilmişti.

Yargı dizisinin yayınına ara verdiği öğrenilirken, dizinin yeni bölümü 9 Ocak’ta ekrana geleceği belirtildi.

"KISA BİR SAĞLIK ARASI VERİYORUZ"

Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" denildi.