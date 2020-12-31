Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir

Muğla'da Temmuz ayında Cemal Metin Avcı tarafından bir çiftlik evinde öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Katledilen genç kızın babası Sıddık Gültekin geçtiğimiz günlerde CHPli bir vekilin kendisini telefonla arayarak ahlaksız bir teklifte bulunduğunu söylemişti. Acılı baba günler sonra vekilin adını açıkladı.

CHPLİ İSİM: SÜLEYMAN GERGİN

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir'in hukuk bürosunda kameralar karşısına geçen Sıddık Gültekin, elindeki telefon ile Süleyman Girgin'in fotoğrafını gösterdi, "Taziye dileğinde bulundu. 'Davadan vazgeçin' dedi. Konuşma 1.5 - 2 dakika sürdü" dedi. Acılı baba, Cemal Metin Avcı'nın annesine dikkatleri çekti. Annenin CHP Muğla Teşkilatı'nda önemli bir isim olduğunu ifade etti.

''BİZ SENİN YANINDAYIZ''

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Ayın 23'ünde Muğla milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerini iletti. Taziye kelimesinden sonra 'davadan vazgeç' dedi bana. Kamu davası devam eder. Biz senin yanındayız ne gerekiyorsa yapacağız dediler.

"İNANAMADIM İLK ÖNCE"

Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu biliyorum. Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim. Telefonu da olayı da kapattım. Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Aydın Sadık beyefendi arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu. Neyse geldiler. İnanmadım ilk önce.

''BEN YAŞAYAN BİR ÖLÜYÜM''

Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm Defalarca beni aradı. Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler.

Benim kızıma Muğla'dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm.

"İFTİRA ATMIYORUM"

Sonra İstanbul'a geldim. 2 kez daha aradı. Ben neden yalan atayım? Siyasi çıkarım mı var? Zaten derdimle uğraşıyorum. Tüm Türkiye kamuoyuna söylüyorum. Haberlere çok üzülüyorum Neden iftira atayım. hiçbir siyasi partiye üye değilim olmayacağım da. İftira atmıyorum. CHP'ye de mâl etmiyorum. Ben kişiler üzerinden konuşuyorum.

Daha sonra Veli Ağbaba beni aradı. Ağbaba'ya da aynı şeyi söyledim. Özgür Özel bey aradı. Aynısını ona da söyledim. 4 Ocak'ta açıklama yapacaktım. Baktım çok yalan haberler var. Ben mecbur kaldım. Bugün açıklama yaptım.

"TÜRKİYE'DE KADIN CİNAYETLERİ YAŞANMASIN"

Haber çıkmadan Hizan'da CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar. Çünkü Özgür Özel bey 'gerekeni yapacağız.' dediler. Özel bana dedi ki, 'Sonuna kadar yanındayız. Davayı da takip edeceğiz.'

Beni arayan kişinin de bu olduğunu söylediler. Diyelim ki ben yalan atıyorum. Bir ilçe başkanı neden yalan atsın? Neden 10 sefer arasın? Bazı insanlar parasına malına güveniyor. Benim kızım satılık değil arkadaşlar. Muğla'da diri diri yakıldı. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bir insanı öldüreceksin, parayla insanları bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez. Artık Pınar'lar ölmesin. Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın. Tüm Türkiye'nin de arkamda olduğunu hissediyorum. Hiçbir soru da almıyorum. Teşekkür ederim.