Pınar Güsar kimdir? TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı gece yanında olan Pınar Güsar uzun zamandır gündemde değildi. Evlendikten sonra tamamen ortadan kaybolan Güsar, Barış Atay ile anılmasının ardından yeniden gündem oldu. Peki Pınar Güsar kimdir? Kaç yaşında? Boşandı mı? Pınar Güsar Barış Atay ile sevgili mi?

PINAR GÜSAR KİMDİR?

Mankenlik yapan Pınar Güsar, 2013 yılında 3 gün 3 gece süren Hint düğünü ile gündeme gelmişti. İş adamı Erdem İpekçi ile evlenen Pınar Güsar, eskisi kadar magazin gündemine gelmez olmuştu.

1987 Ankara doğumlu olan Pınar Güsar, 2003 yılında girdiği Miss Mediterranean Güzellik yarışmasında birinci oldu. Aynı zamanda müzik eğitimi alan Pınar Güsar, evlendikten sonra müziğe ağırlık verdi.