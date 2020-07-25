Flaş gelişme! Pınar'ı katleden katilinin babası intihar mı etti?

Muğla'da reddettiği kişi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tutuklanarak cezaevine konulmasının ardından tek kişilik hücreye alındı. Katil zanlısının babası elim Avcı'nın ise olayın ardından ilaçla intihar ettiği haberleri Türkiye'nin gündemine oturdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, babanın ilaçla intihar girişimde bulunduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderilip, toprağa verildi. Katil zanlısı ise sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İNTİHAR HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Öte yandan sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı'nın Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ilçesinde yaşayan babası Selim Avcı'nın intihara kalkıştığı paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

DHA muhabirine telefonda açıklamalarda bulunan Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Cinayeti işleyen kişinin babasının ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddiaları birkaç gündür kulaktan kulağa yayıldı. Bununla ilgili internet sitelerinde haberler çıktığını gördüm. Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yok. Hastane kayıtlarında da bahsedilen kişinin ismi yoktur. Yapılan haberler asılsızdır" dedi.

Öte yandan Pınar Gültekin’in vahşice öldürüldüğü bağ evine failin yakınları tarafından kilit vuruldu.

Vahşi cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısına ise failin yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi.