Pinhani konserinde müzik değil yumruklar konuştu! Konser alanı ring alanına döndü!

İBB tarafından İstanbul’un ilçesi Esenyurt’ta Pinhani konseri düzenlendi. Pinhani müzik grubunun sahne aldığı konser sırasında iki grup arasında kavga çıktığı görüldü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga konsere gelen izleyicilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

KONSER DEĞİL RİNG ALANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür AŞ'nin düzenlediği 'İstanbul Kavuştayı' etkinlik serisi kapsamında Pinhani grubu, 27 Mart Pazar günü Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konser için meydanı dolduran kalabalık içindeki iki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Daha sonra kavga eden gruplar olay yerinden koşarak uzaklaştı.