Pırasanın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Tüketim grafiği çok yüksek olmasa, çoğu insan sevmese de pırasanın insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Diyet yapanların vazgeçilmezi pırasanın faydalarını sizler için araştırdık. Pırasada, kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini bol miktarda bulunuyor. Peki pırasanın faydaları nelerdir? Pırasa neye iyi gelir? Pırasa yemeği nasıl yapılır?

PIRASANIN FAYDALARI NELERDİR?

Pırasanın Saç Sağlığına Faydaları:

Pırasa manganez, demir, C vitamini ve folat gibi mineraller açısından iyi bir kaynaktır. Pırasa tüketimi saç sağlığını koruma açısından hayati önem taşımaktadır.

C vitamini ve demir açısından çok zengin olan pırasa saçların dökülmesini engelleyebilir. Bunun yanında saç köklerini güçlendirir, hatta dökülen saçların yeniden çıkmasına yardımcı olabilir. Saç dökülmesine neden olan anemi sorununu ortadan kaldırabilir.

Pırasa Damar Sağlığını Korur:

Serbest radikallere karşı çok etkili olan pırasa damarların dayanıklığını arttırır ve hipertansiyon riskini azaltır. Pırasa aynı zamanda vücutta bulunan bütün dokuların sağlığını koruyan K vitaminini bol miktrada içermektedir. Bunun bir sonucu olarak sağlam ve sağlıklı damar sisteminin oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca bu özelliği sayesinde kan dolaşımını hızlandırır. Bu sağlık açısından faydalıdır.

Pırasa Kemik Sağlığını Korur:

Pırasa K vitaminin içeriği yüksek osteokalsin, kemik sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bir fincan pırasa tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu K vitaminin nerdeyse 3/1’ni sağlayabilir. Bu perspektiften bile baktığımızda pırasanın kemik sağlığı için ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterli.

Pırasa Kalp Sağlığını Korur:

Pırasa kalp sağlığı için de çok önemli mineral ve vitaminler içermektedir. Özellikle damar ve kan sağlığının korunmasında önemli bir rol oynayan pırasa zaten dolaylı olarak kalbin yorulmadan çalışmasına katkıda bulunmaktadır. Pırasa koroner arter hastalığı ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Pırasa Kronik İnflamatuar Hastalık Riskini Azaltıyor:

Kronik inflamasyon, kalp sağlığı için zararlıdır. K vitaminini bol miktarda içeren pırasa; diyabet, obezite ve romatizmal arterit gibi kronik iltihaplı hastalıklar ile mücadele anti-inflamatuar özelliği sayesinde fayda sağlayabilir.

Pırasa Sindirim Sistemi Sağlığını Korur:

Pırasa sindirim sistemi dostu besinler arasındadır. Sindirimi kolay olduğu gibi sindirim işlemi için de organlara yardımcı olur. Mide, böbrek ve bağırsaklar için faydalı mineraller içerir.

Pırasa Kansere Yakalanma Riskini Azaltır:

Pırasa kötü huylu tümörlerin oluşumuna neden olan unsurları ortadan kaldırır. Prostat, kolon ve yumurtalık kanserlerine yakalanma riskini azaltabilir.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur:

Pırasa kilo vermeyi sağlar. Ayrıca pırasa doğal bir iştah kapatıcıdır. Pırasanın yüksek miktarda lifler içermesi uzun süre açlık hissini bastırır. Bunun yanında çözünür ve çözünmez lifler bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar, bunun bir sonucu olarak da kabızlık gibi kilo vermeye engel olan hususları ortadan kaldırır.

Göz Sağlığını Korur:

Pırasa lutein ve zeaksantin açısından zengindir ve bu maddeler göz sağlığı açısından hayati önem taşımaktadırlar. Bu maddeler, DNA ve hücreleri koruduğu gibi göz zarlarını zararlı güneş ışınlarından ve mikroplardan korurlar. Düzenli olarak pırasa tüketimi ayrıca yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan makula dejenerasyonu hastalığına yakalanma riskinden gözleri korur.

Hamilelikte Faydalıdır:

Pırasa, aynı zamanda folat (folik asit) olarak bilinen B9 vitamini bakımından zengindir. Folatlar hamile kadınların beslenme sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. Bu madde ayrıca yeni hücrelerin oluşması için ihtiyaç duyulan başlıca maddeler arasındadır.

Kolesterol Sağlığını Korur:

Pırasa bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak kolesterol seviyelerini azaltmada önemli bir rol oynar. Aynı zamanda vücudun ekstra kolesterol potansiyelini dışarı atarak karaciğerde kolesterol üretimini azaltır. Pırasa vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardım eden antiseptik özellikler taşır. Böylece kolesterol seviyesini dengeli seviyede tutmaya yardımcı olabilir.

Antioksidan Olarak Pırasa:

Pırasa polifenoller gibi antioksidanlar kaynağıdır. Serbest radikallerin önlenmesi başta olmak üzere yaşlanma hızının yavaşlaması gibi sağlık açısından birçok önemli faktörde bünyeye yardımcı olur.

Pırasanın Sağlık Açısından Diğer Faydaları:

Pırasa doymamış yağlar içermektedir ve bu solunum yolları için faydalıdır. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve öksürük gibi sorunların kısa sürede atlatılmasını sağlayabilir. Pırasanın içerdiği bol miktardaki manganez, fosfor ve folatlar merkezi sinir sistemi üzerinde önemli etkiler yapabilir. Bu maddeler özellikle konsantrasyon sağlama noktasında belleğe yardımcı olabilirler.

PIRASA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

4 sap büyük boy pırasa

2 adet orta boy havuç

1 adet küçük boy soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Yapılışı:

Pırasa yemeği için; 4 sap büyük boy pırasanın ilk katlarını soyup, iyice yıkayın. 2 parmak kalınlığında verev şeklinde kesin. Pırasaları seçerken kabuklarının kalın olmamasına özen gösterin. 2 adet orta boy havucun da kabuklarını soyup, halkalar halinde kesin.

Daha sonra geniş bir tencere içine 5 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Üzerine 1 adet küçük boy ince ince doğranmış soğan ekleyip, 1 dakika kavurun. Ardından 1 yemek kaşığı kadar domates salçası koyup, 2 dakika kadar kavurun. Halkalar halinde kestiğiniz havuçları da ekleyin. 2 dakika kadar daha kavurun.

Son olarak tencere içine verev şeklinde kestiğiniz pırasaları koyup, 2-3 kere karıştırın. Pırasaların üzerlerine çok fazla çıkmayacak kadar sıcak su, damak tadınıza göre tuz ve isteğe göre az miktar toz şeker koyup, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Pırasa yemeğini hafifçe yumuşayana kadar pişirin.

Daha sonra tencerenin kapağını açın. Pırasa yemeğinin üzerine 1 yemek kaşığı pirinç serpiştirip, hafifçe karıştırın. Kısık ateş üzerinde pirinçler şişene kadar yemeği pişirmeye devam edin.