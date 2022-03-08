Pirometri ne demek, TDK'ya göre Pirometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pirometri ne demek? Pirometri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pirometri kelimesi. Peki pirometri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pirometri nedir, pirometri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİROMETRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pirometri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pirometri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pirometri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok yüksek sıcaklıkları ölçme yöntemi

