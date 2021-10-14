Pisi ne demek, TDK'ya göre Pisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pisi ne demek? Pisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pisi kelimesi. Peki pisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pisi nedir, pisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pisi kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre pisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pisi balığı

- Çocuk dilinde kedi



PİSİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- pisi balığı, pisi pisi, pisipisi otu

