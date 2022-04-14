Pisik ne demek, TDK'ya göre Pisik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pisik ne demek? Pisik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pisik kelimesi. Peki pisik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pisik nedir, pisik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİSİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pisik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pisik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kedi

