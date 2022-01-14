Pişim ne demek, TDK'ya göre Pişim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pişim ne demek? Pişim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pişim kelimesi. Peki pişim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pişim nedir, pişim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİŞİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pişim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pişim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pişme işi

- Pişirim

