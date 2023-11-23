Pişkin hırsızlardan sosyal medyadan gazeteciye ilginç rüşvet teklifi! Son 20 günde soymadıkları dükkan kalmadı!

Arnavutköy'de işyerlerine dadanan hırsızlar esnafın korkulu rüyası haline geldi.

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Pişkin hırsızlardan sosyal medyadan gazeteciye ilginç rüşvet teklifi! Son 20 günde soymadıkları dükkan kalmadı!

Arnavutköy'de işyerlerine dadanan hırsızlar esnafın korkulu rüyası haline geldi. Birçok işyerinden hırsızlık yapan şahıslar, kurdukları sosyal medya hesabıyla gazeteciye de rüşvet teklif ettiler. Yaşanan diyalog ve hırsızlık anları böyle görüntülendi.

Arnavutköy'de yaklaşık 20 gündür çeşitli işyerlerine giren hırsızlar kimi yerden telefonları, kimi yerdende kasadaki parayı çalarak kaçtı.

Her gün başka bir esnaf soyulurken pişkin hırsızlar açmış oldukları sosyal medya hesabı ile kendi haberlerini yapan gazeteciye mesaj attı. Atılan mesajlarda gazeteciye çaldıkları bir bilgisayarı vermek isteyen hırsız, hırsızlığa devam edeceklerini de söyledi. Yaşanan diyaloglar ve hırsızlık anları böyle görüntülendi.

Pişkin hırsızlardan sosyal medyadan gazeteciye ilginç rüşvet teklifi! Son 20 günde girmedikleri dükkan kalmadı!

Pişkin hırsızlardan sosyal medyadan gazeteciye ilginç rüşvet teklifi! Son 20 günde girmedikleri dükkan kalmadı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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