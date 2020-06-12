Pişkinliğin böylesi! 3 Ayrı evden çaldığı televizyonu minibüste taşıdı

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesinde Asayiş Büro Amirliği polis ekiplerine 3 ayrı ihbar gelmesi sonrası harekete geçen emniyet güçleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü ve şüphelinin pes dedirten rahat halleri güvenlik kameralarına yansıdı.

KOLUNUN ALTINA KOYDUĞU TELEVİZYON ONU ELE VERDİ

Emniyet ekipleri kendilerine 3 ayrı bölgeden gelen ihbarları ve bölgeye yakın yerlerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli olduğu belirtilen G.Y.’yi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı ve çalınan televizyonlar sahiplerine geri iade edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevi'ne gönderildi.