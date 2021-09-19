Piskopos ne demek, TDK'ya göre Piskopos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Piskopos ne demek? Piskopos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi piskopos kelimesi. Peki piskopos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre piskopos nedir, piskopos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Piskopos kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Piskopos kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PİSKOPOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Piskopos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Piskopos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre piskopos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi



PİSKOPOS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- piskoposhane, başpiskopos

