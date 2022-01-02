Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin sağlık durumu belli oldu! Doktoru son durumunu açıkladı!

22 Aralık 2021'de oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, pitbull cinsi iki köpeğin kendisine saldırması sonucunda çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış ve ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Pazar günü ameliyat edilen Asiye hakkında Prof. Dr. Özlenen Özkan açıklamalarda bulunarak minik kızın son durumu hakkında bilgi verdi.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Pazar günü 4 saatlik bir doku nakli ameliyatı geçiren Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi. Ardından çocuk yoğun bakım servisine alınan Asiye, ameliyatın 50. saatinde uyandırılma sürecine başladı. Tamamen uyandırılan ve bilinci yerinde olan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrıldı ve servise alındı.

"ENFEKSİYON RİSKİ SÜRÜYOR"

Yeniden eski günlerine kavuşturulması hedeflenen minik Asiye'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yaptığımız ilk ameliyatın amacı; aslında dokuları kurtarmak ve daha hayati organlarını korumaktı. Şu an yapılan ameliyatla bunu sağladık. Ancak enfeksiyon açısından takip ediliyor. Hala enfeksiyon riskinin devam ettiği günlerdeyiz. Çok ciddi enfeksiyonu yok ama olma ihtimali var. Eğer enfeksiyon riski gerilerse bundan sonraki süreçte başka ameliyatlar onu bekliyor." diye konuştu.

"İKİNCİ BİR AMELİYATA ALINABİLİR"

Prof. Dr. Özkan, "Asiye'nin kafasında saçlı doku yok. Bunu onarmaya çalışacağız ama öncesinde maalesef köpekler hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir" ifadelerine yer verdi.

"YÜZ SİNİRLERİNDE TAHRİP VAR"

Asiye'nin kulağının koptuğu iddialarına da açıklık getiren Özkan, "Yüzün sinirleri birkaç dala ayrılıyor. Gözü koruyan, ağız köşesine giden sinirler var. Ağıza dal veren sinirlerde maalesef tahribat olduğu görülüyor. Şu an hala ödemden dolayı net bir şey söylemek kolay değil. 1-2 gün içerisinde daha çok netleşecek ama hissiyat bu yönde. Ağız köşesinin simetrisini sağlamak anlamında ameliyat yapılması gerekiyor. Kulağında tahribat vardı ama şu an için iyi." dedi.

"ENFEKSİYON İÇİN TETİKTEYİZ"

Asiye'nin ailesiyle olmasından dolayı mutlu olduğunun dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz. Bunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek. Asiye'nin anne ve babasıyla olması onun için yeterli. Biliyorsunuz çok küçük bir çocuk. Yabancılardan hoşlanmadığı bir dönemde ama genel durumu iyi. Anne ve babasıyla birlikte olmaktan mutlu. Herhangi bir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.