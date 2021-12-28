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  3. Pitbulllar tarafından korkunç saldırıya uğramıştı! Asiye Ateş'in ameliyat öncesi annesine sorduğu soru yürekleri parçaladı!

Pitbulllar tarafından korkunç saldırıya uğramıştı! Asiye Ateş'in ameliyat öncesi annesine sorduğu soru yürekleri parçaladı!

Pitbulllar tarafından suratı parçalanan Asiye Ateş hastanede ameliyat öncesi annesine yüzünün iyi olup olmayacağını sordu.

Pitbulllar tarafından korkunç saldırıya uğramıştı! Asiye Ateş'in ameliyat öncesi annesine sorduğu soru yürekleri parçaladı!

Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te 2 pitbull tarafından korkunç bir saldırıya uğrayarak hastanelik olan 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisi sürüyor. Ağır yaralanan minik Asiye, Antalya'da yüzüne yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından şu an uyutuluyor.

3 BOYUTLU KAYIPLAR VAR

Asiye'deki normal bir doku kaybından ziyade ciddi bir yaralanma olduğunu belirten Asiye'nin ameliyatını gerçekleştiren doktoru, "Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Pitbulllar tarafından korkunç saldırıya uğramıştı! Asiye Ateş'in ameliyat öncesi annesine sorduğu soru yürekleri parçaladı!

YÜZÜM İYİLEŞECEK Mİ?

Ameliyata girmeden önce ise Asiye'nin annesine sorusu yürekleri burktu.

Asiye annesi Zübeyde Ateş'e "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorarken annesi de "Doktor senin yüzünün iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın" diyerek moral verdi.

Pitbulllar tarafından korkunç saldırıya uğramıştı! Asiye Ateş'in ameliyat öncesi annesine sorduğu soru yürekleri parçaladı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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