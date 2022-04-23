Pitoresk ne demek, TDK'ya göre Pitoresk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pitoresk ne demek? Pitoresk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pitoresk kelimesi. Peki pitoresk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pitoresk nedir, pitoresk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİTORESK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pitoresk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pitoresk kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pitoresk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Resimsi



PİTORESK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şam, yabancılar için pek pitoresk olabilir.

