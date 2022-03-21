Pitsikato ne demek, TDK'ya göre Pitsikato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pitsikato ne demek? Pitsikato TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pitsikato kelimesi. Peki pitsikato ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pitsikato nedir, pitsikato kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİTSİKATO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pitsikato kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pitsikato kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre pitsikato kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaylı sazlarda tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi

