Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER TURGAY ABACI KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen ve dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ŞEHİT OLDU?

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, 21 yaşında tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı hayatını kaybetti.