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Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu?

MSB'nin Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın şehadet haberinin duyurulmasının ardından Turgay Abacı, internette Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu? sorularıyla internette aratılmaya başlandı. İşte Turgay Abacı ile ilgili bilgiler...

Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu?

 Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER TURGAY ABACI KİMDİR, NERELİ?

 Nereli olduğu bilinmeyen ve dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.

Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu?

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ŞEHİT OLDU?

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, 21 yaşında tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı hayatını kaybetti.

Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu?

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