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Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve nasıl şehit oldu?

Suriye'nin El Bab kentinde üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, internette Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve nasıl şehit oldu? sorularıyla aratılıyor. İşte detaylar...

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve nasıl şehit oldu?

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve nasıl şehit oldu? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUAMMER YİĞİT KİMDİR, NERELİ? EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Tokatlı olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve nasıl şehit oldu?

KAÇ YAŞINDA VE NASIL ŞEHİT OLDU?

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine, sabah saatlerinde PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 31 yaşında olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit hayatını kaybetti.

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