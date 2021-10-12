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Piyale ne demek, TDK'ya göre Piyale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Piyale kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Piyale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Piyale nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Piyale kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Piyale ne demek, TDK'ya göre Piyale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Piyale ne demek? Piyale TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi piyale kelimesi. Peki piyale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre piyale nedir, piyale kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PİYALE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Piyale kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Piyale kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre piyale kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şarap bardağı, içki kadehi

PİYALE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ateş doludur tutma, yanarsın / Karşında şu gülgûn piyale

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