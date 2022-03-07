Piyasa Ekonomisi ne demek, TDK'ya göre Piyasa Ekonomisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Piyasa ekonomisi ne demek? Piyasa ekonomisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi piyasa ekonomisi kelimesi. Peki piyasa ekonomisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre piyasa ekonomisi nedir, piyasa ekonomisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİYASA EKONOMİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Piyasa ekonomisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre piyasa ekonomisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üretimin bir plana göre değil, isteğe göre yapıldığı, fiyatının arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi, planlı ekonomi karşıtı



PİYASA EKONOMİSİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- serbest piyasa ekonomisi

