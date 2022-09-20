Piyasaların gözü Merkez Bankasına çevrildi: Saat 14.00'de her şey olabilir! Faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?

Yurt içinde iç piyasaların gözü 22 Eylül Perşembe gününe çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK), Eylül ayı faiz kararını Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştireceği toplantı sonrası açıklayacak.
GÖZLER SAAT 14.00'E ÇEVRİLECEK
Saat 14.00'de yapılacak yazılı açıklamayla piyasalar, faiz kararını öğrenecek. Merkez Bankası geçtiğimiz PPK toplantısında piyasaları şaşırtan bir karar alarak, yüzde 14 olan faizleri yüzde 13 seviyesine çekmişti.
EKONOMİSTLER NE DÜŞÜNÜYOR?
AA Finansı'nda PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği piyasa anketine katılan ekonomistlerden 19'u Merkez Bankasının faizleri yüzde 13'de sabit tutacağını, 9'u Merkez Bankasının politika faizinde 10 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim yapacağını öngörüyor.
MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARLARI
21 Ocak: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)
18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)
18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)
15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
14 Temmuz: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)
23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)
21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)
18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)
16 Aralık: Yüzde 14 (100 baz puan indirim)
20 Ocak 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)
17 Şubat 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)
17 Mart 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)
14 Nisan 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)
26 Mayıs 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)
23 Haziran 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)
21 Temmuz 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)
18 Ağustos 2022: Yüzde 13 (100 baz puan indirim)