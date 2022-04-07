Pizza sipariş etmek için polisi aradı! Ekipler neye uğradığını şaşırdı

İngiltere'de bir kadın acil durum numarası 999'u arayarak pizza siparişi vermek istedi. Pizza sipariş etmek istediğini söyleyen kadına başının belada olup olmadığını soran polis ekipleri "evet" yanıtını alınca harekete geçti. Yanındaki erkeğin kadına zarar verme ihtimali bulunduğunun belirlenmesi üzerine adam gözaltına alındı.

“EVET HAYIR CEVAPLARIYLA HAYATI KURTULDU”

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan akşamı 999 operatörleri bir kadından telefon aldı. Arayan kadın, operatöre pizza sipariş etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kadına başının belada olup olmadığı soruldu ve "evet" yanıtı alınınca da harekete geçildi.

KADINA KORUMA VE DESTEK SAĞLANDI

Sorulara sadece "evet" ve "hayır" yanıtını verebilen kadınla daha sonra kısa mesaj üzerinden iletişim devam ettirildi. Polis, kadının Kuzey Yorkshire'da bir otobüste olduğunu ve yanındaki erkeğin kadına zarar verme ihtimali bulunduğunu söyledi. Polisler, otobüs takip sistemlerini kullanarak yerini tespit ettikleri aracı durdurdu. Olayda 40 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Kadına koruma ve destek sağlanırken, söz konusu kişi serbest bırakıldı.

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından Müfettiş Dan Spence, konuya ilişkin açıklama yaparak, "Polisten yardım istemek için yurt dışında 'pizza siparişi' tekniğini kullanan insanların olduğunu biliyordum ama Kuzey Yorkshire'da benzer bir çağrı hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.